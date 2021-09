Canada, la direttrice finanziaria di Huawei è libera

La direttrice finanziaria di Huawei Meng Wanzhou ha lasciato il Canada ed è tornata in Cina venerdì, dopo aver raggiunto un accordo con i procuratori statunitensi per porre fine al procedimento per frode bancaria aperto contro di lei tre anni fa. Finisce così una saga diplomatica e giudiziaria che ha avvelenato le relazioni tra Cina, Stati Uniti e Canada.

