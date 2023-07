Cadavere di uno straniero nei boschi del Comasco

Indagine sul decesso di un cittadino marocchino © Ti-press

La vittima sarebbe un ospite del centro asilanti Pasture di Balerna (Canton Ticino). Aperta un'inchiesta sulle cause del decesso.

Il corpo di un marocchino, secondo quanto riportano media lombardi, è stato rinvenuto in una zona impervia nei boschi di Senna Comasco, a nord di Cantù. Si tratterebbe di un 33enne proveniente dal centro federale d’asilo Pasture di Balerna.

I vigili del fuoco hanno recuperato la salma nei pressi dei binari della linea Como-Milano, in zona Nevadano, nel corso della serata di venerdì.

E' stato il macchinista di un treno, fermo al semaforo in attesa del via libera, a notare il cadavere in fondo a una riva scoscesa e a dare l'allarme. I carabinieri di Cantù hanno subito aperto un’indagine, coordinata dalla locale procura, per ricostruire l’accaduto, in particolare l’origine della morte e la reale identità dello straniero.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Il decesso, secondo notizie che sono trapelate nelle ultime ore, risalirebbe ad alcuni giorni fa.

Finora i responsabili della struttura federale dove sarebbe stato accolto il giovane sono in attesa di comunicazioni dall’Italia e per questo motivo non confermato, né smentiscono le indiscrezioni di stampa.