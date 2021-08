Buona festa caro amico Fido!

Keystone/cyril Zingaro

Vicino a Caserta si trova un museo dedicato al cane e noi, in occasione della sua giornata internazionale, lo abbiamo visitato.

Mario Messina, Rsinews

A MondragoneLink esterno, vicino Caserta, esiste un museo completamente dedicato al cane. Il primo in Europa di questo tipo. Obiettivo del FOOF - Museo del CaneLink esterno (questo il suo nome): raccontare la storia del magico rapporto tra questo quattro zampe e l'essere umano. Così, per raggiungere quest'obiettivo ha messo in mostra una collezione unica di circa 200 collari antichi e altre centinaia di reperti archeologici, pittorici e storici, ma ha messo anche realizzato spazi verdi e un canile modello per dare una casa dignitosa a tutti i cani.

“Attraverso la nostra mostra – spiega Gennaro Migliacci – intendiamo raccontare come si è evoluto il rapporto tra noi e i nostri amici a quattro zampe già a partire dal Mesolitico quando alcuni lupi entrando in contatto con gli umani, iniziarono ad adattarsi ai loro bisogni”.

Nonostante a noi oggi sembri normale considerare il cane come il nostro migliore amico, in precedenza (e non prima del Rinascimento) soltanto le famiglie aristocratiche potevano permettersi un cane da compagnia. Solo negli ultimi 50 anni il concetto di cane da compagnia è diventato universale.