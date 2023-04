Brasile, strage in un asilo

Contenuto esterno

C'è grande commozione in Brasile per la strage avvenuta mercoledì in un asilo nel sud del Paese, a Blumenau, nello Stato di Santa Catarina. Un uomo di 25 anni ha ucciso quattro bambini tra i 5 e i 7 anni e si è poi costituito. Quattro persone sono inoltre rimaste ferite in maniera non grave. Non sono per ora chiare le ragioni che hanno spinto l'uomo ad agire in questa maniera. Gli attacchi alle scuole sono sempre più frequenti nel grande Stato sudamericano, ragione per la quale il Governo intende elaborare un piano di protezione dei centri educativi a livello nazionale.

