Bombe russe sul grano ucraino

Contenuto esterno

La Russia non ha rinnovato l'accordo sul grano che per quasi un anno ha permesso ai cereali ucraini di essere esportati attraverso il Mar Nero. E da giorni bombarda sistematicamente i porti ucraini dove sono immagazzinate le derrate in attesa di essere esportate. Le conseguenze si iniziano a vedere sui mercati mondiali e a farne le spese sono soprattutto molti paesi africani e asiatici. Ma in difficoltà sono anche i contadini ucraini.