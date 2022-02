Bimba trovata morta in un bosco alla periferia di Berna

Agenti hanno provveduto a isolare la zona del macabro ritrovamento. © Keystone / Anthony Anex

La cronaca proveniente dal Canton Berna propone purtroppo oggi un fatto che sta creando grande sconcerto e costernazione in tutto il paese. Nella serata di martedì è stato rinvenuto in un bosco nei pressi di Köniz, comune alla periferia di Berna, il corpo senza vita di una bimba.

La piccola di otto anni risiedeva nel cantone, secondo quanto hanno comunicato le autoritàLink esterno che hanno invitato eventuali testimoni a fornire elementi utili all'inchiesta. Allo stato attuale delle indagini non viene esclusa nessuna pista, in particolare un incidente o l'intervento di terze persone.

Gli accertamenti su questo caso stanno procedendo a ritmo sostenuto, si è limitata a dire la polizia locale, senza fornire al momento ulteriori dettagli. Gli agenti sono stati allertati attorno alle 19.15 sulla presenza nel bosco di un corpo esanime.

Sul luogo della tragedia è immediatamente giunta un'ambulanza e un medico che nonostante i tentativi di rianimazione della bambina, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Diversi collaboratori scientifici della polizia e un'unità cinofila sono stati richiamati nel corso della notte per individuare elementi che possano chiarire le circostanze ancora vaghe del decesso. Sono stati coinvolti anche l'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna e il servizio cantonale di sostegno psicologico per le persone coinvolte in questo fatto.

