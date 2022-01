Bilancio di due anni da direttore dell'OMS

Contenuto esterno

Tedros Ghebreyesus è destinato a succedere a se stesso alla direzione dell'organizzazione mondiale della sanità. Era entrato in carica per la prima volta nel 2017, i 34 paesi del Consiglio esecutivo dell'OMS oggi daranno il via libera alla sua candidatura, l'unica che è stata presentata. E con la quale rimarrà in carica fino al 2027.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 gennaio 2022 - 13:23