Biden si ricandida, “Finiamo il lavoro”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato in un video di tre minuti sui social media la sua ricandidatura alle presidenziali del prossimo anno. Al sua fianco ci sarà ancora la sua attuale vice Kamala Harris, che non viene citata nel video e non suscita l’entusiasmo di tutto il campo democratico. “Let’s finish the job!” (Finiamo il lavoro) è lo slogan del presidente USA che afferma di voler difendere la democrazia americana e i diritti delle e dei cittadini dagli estremismi trumpani.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2023

