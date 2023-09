Biden rischia l’impeachment

Contenuto esterno

I repubblicani alla Camera lanciano formalmente un'indagine per un procedimento di rinvio a giudizio (impeachment) di Joe Biden, sospettato di complicità negli opachi affari in Ucraina e Cina del figlio. Ma la messa in stato d’accusa del presidente è solo un’ipotesi teorica. Ci vuole infatti una maggioranza di due terzi, di cui il partito conservatore non dispone.