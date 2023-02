Biden guarda già alle prossime presidenziali

Contenuto esterno

Nel tradizionale discorso sulla Stato dell'Unione il presidente americano ha rivendicato i suoi successi e, tra attacchi e insulti reciproci, ha fatto appello a una collaborazione con i repubblicani.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 febbraio 2023 - 21:23

Nel discorso durato 73 minuti Joe Biden ha dedicato solo il finale alla politica estera, ribadendo l'impegno "a restare al fianco dell'Ucraina finché necessario" e mettendo in guardia la Cina che gli Usa agiranno ogni volta che Pechino "minaccerà la nostra sovranità, come abbiamo dimostrato la scorsa settimana", con l'abbattimento del presunto pallone-spia.

La parte preponderante ha riguardato la situazione interna su cui ha espresso la sua visione: “Ripristinare l'anima della nazione, ricostruirne la spina dorsale, la classe media, per unire il Paese".

Altri sviluppi Altri sviluppi Tour europeo per Zelensky Questo contenuto è stato pubblicato il 08 feb 2023 Il presidente ucraino Zelensky cerca sostegni e armi a Londra, Parigi e Bruxelles.

Quindi ha citato il suo piano per l'economia americana, "che è nella posizione migliore al mondo per crescere”.

La sua roadmap prevede in particolare la riforma della polizia, il divieto delle armi d'assalto, il ripristino del diritto d'aborto (con la minaccia di veto su qualsiasi bando a livello nazionale), la sfida climatica, la tutela dei minori contro lo sfruttamento dei social, un fisco più giusto con la minimum tax per i ricchi e la quadruplicazione delle tasse sul buyback delle grandi aziende, come quelle petrolifere, "che fanno profitti scandalosi pagando zero di tasse federali".

E soprattutto la difesa del welfare, contro i tagli evocati dai repubblicani alla previdenza e all’assistenza sanitaria per gli ultra 65enni.