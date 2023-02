Berna richiama i licei svizzero tedeschi che non prevedono l'italiano

La Commissione svizzera di maturità potrà verificare il rispetto dei requisiti sull'insegnamento dell'italiano. © Keystone / Laurent Gillieron

Il 18% degli istituti della Svizzera tedesca non offre l'insegnamento dell'italiano. In futuro si dovranno adeguare.

17 febbraio 2023

Dei 91 licei presenti nella Svizzera tedesca, sono ben 24 quelli non offrono l'insegnamento dell'italiano, non rispettando così l'Ordinanza sulla maturità federale (ORM).

I dati raccolti per l'anno 2021/2022 mostrano infatti che l'81,7 % dei licei svizzeri considerati (107 su 131) propone l'italiano come disciplina fondamentale, mentre il restante 18,3 % non lo propone né in sede né in collaborazione con un altro istituto.

Le strutture “lacunose” si trovano tutte, come detto, nella Svizzera tedesca. Una questione che ha fatto nascere un'interpellanzaLink esterno firmata dal consigliere nazionale del Centro Marco Romano all’indirizzo del Consiglio federale. Nell'atto parlamentare, il deputato ticinese ha chiesto al Governo come intende far rispettare la norma ORM e la rassicurazione è arrivata negli scorsi giorni.

In un prossimo futuro, la Commissione svizzera di maturità potrà infatti verificare il rispetto dei requisiti relativi all'insegnamento dell'italiano. L'entrata in vigore della nuova base giuridica per la maturità liceale è prevista per l'agosto 2024. Entro la fine del periodo di transizione tutti i licei già accreditati dovranno ripetere la procedura di accreditamento in base alle nuove condizioni.

La Confederazione e i Cantoni - aggiunge infine il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza - si stanno inoltre adoperando per incoraggiare l'insegnamento dell'italiano nei licei. Dal 2016 la Confederazione promuove ad esempio dei progetti pilota per programmi d'insegnamento bilingue nei licei. Per sollecitare gli alunni a scegliere sempre di più l'italiano come materia scolastica, sostiene anche dei progetti di sensibilizzazione alla lingua e alla cultura italiana nelle scuole.