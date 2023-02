Berna, fermato un uomo sospetto a Palazzo federale

La zona intorno alla sede governativa è stata isolata e numerosi edifici sono stati evacuati. Keystone

L'operazione che ha occupato la polizia di Berna per tutto il pomeriggio di martedì si è conclusa alle 19, dopo il fermo e la denuncia di un uomo che a Palazzo federale aveva un "comportamento sospetto".

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 febbraio 2023 - 21:16

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Martedì pomeriggio la polizia di Berna ha fermato un uomo che a Palazzo federale indossava una tuta mimetica e aveva un "comportamento sospetto". L'area intorno alla sede governativa è stata isolata e diversi edifici amministrativi sono stati evacuati. Dopo averlo controllato, i membri della polizia federale Fedpol hanno denunciato l'uomo alla polizia bernese. A confermarlo è stata la portavoce delle forze dell'ordine cantonali Isabelle Wüthrich, che non ha fornito ulteriori informazioni.

Un veicolo sospetto posteggiato nella zona è stato ispezionato da un robot artificiere, ma non è stato possibile, almeno per ora, stabilire alcun collegamento con l'uomo fermato. Le indagini sono però in corso.

Altri sviluppi Altri sviluppi Proposto un nuovo modello di congedo parentale Questo contenuto è stato pubblicato il 14 feb 2023 La Commissione federale per le questioni familiari chiede che i genitori di un/a neonato/a possano spartirsi liberamente un congedo di 38 settimane.

Online ci sono già diversi filmati che mostrano politiche e politici e personale amministrativo lasciare gli edifici evacuati. A Palazzo federale, nel momento dell'allarme, erano riunite diverse commissioni.

Beat von Tobel, responsabile tecnico di Blick TV, racconta in un video che si stava recando alla Bundesterrasse, la via davanti a Palazzo federale, quando un uomo in tenuta da combattimento lo ha superato. Il sospetto avrebbe poi cercato di accedere al Palazzo attraverso la terrazza situata sul lato opposto alla piazza. È lì che è stato fermato dagli agenti senza opporre resistenza, ha aggiunto von Tobel, secondo il quale è apparso sorprendentemente calmo e ha discusso con gli agenti.

Grazie alle esercitazioni che avvengono più volte all'anno, gli addetti ai lavori sono preparati a situazioni come quella odierna, ha dichiarato il portavoce del Consiglio federale André Simonazzi a Bärn Today.

Altri sviluppi Altri sviluppi tvsvizzera - YouTube Visitate il nostro canale YouTube per scoprire i nostri ultimi video su un'ampia serie di argomenti.

Contenuto esterno