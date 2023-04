Berlusconi ha una forma cronica di leucemia

Il politico italiano è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Keystone / Angelo Carconi

Nel pomeriggio di oggi è stato diffuso il primo bollettino ufficiale sulle condizioni dell'ex premier, oggi 86enne.

L'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, è affetto da leucemia mielomonocitica cronica, che gli ha causato un'infezione polmonare. È quanto si legge nel bollettino medico.

"Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo - viene affermato - si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti."

Secondo quanto apprende l'agenzia di stampa italiana ANSA da fonti vicine a Berlusconi, sebbene la situazione imponga la massima prudenza, "l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo alla terapia antibiotica decisa per curare la polmonite insorta negli scorsi giorni".

"La forma di leucemia cronica da cui è affetto da tempo - come riferiscono le stesse fonti - peraltro non sarebbe rara per soggetti della sua età e viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale".

