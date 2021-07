Belinda Bencic giocherà la finale olimpica di tennis

Belinda Bencic vittoriosa contro Elena Rybakina. Keystone / Laurent Gillieron

Alla sangallese, questa mattina, è infatti riuscita una nuova impresa: ha battuto in semi-finale la kazaka Elena Rybakina. Sabato Bencic andrà quindi a caccia di un oro, ma nel frattempo si è già assicurata una medaglia, la settima per la delegazione rossocrociata che raggiunge così gli obiettivi prefissati da Swiss Olympic.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2021 - 13:31

tvsvizzera.it/MaMi

Si accovaccia al suolo e scoppia di nuovo in lacrime, Belinda Bencic. Sono lacrime, come minimo d'argento le sue. Che sgorgano al termine di un match chiuso in 3 set e in cui ha rincorso quasi sempre la sua avversaria.

Già perché nel primo set, la sangallese era sotto ben 5 a 2, prima di riuscire a portarsi sul 6 a 6 e imporsi al tie-break con un perentorio 7 a 2.... grazie anche alla complicità della Rybakina, troppo fallosa. A commettere troppi errori, nel secondo set è invece stata la 24enne elvetica, soprattutto nel servizio, con ben 13 doppi falli. La kazaka, 20 anni, ha pareggiato i conti, vincendo 6-4. Il braccio di ferro c'è stato dunque nel terzo set, fatto di break e contro break. Sotto 3 a 2, Bencic ha infine infilato 3 games consecutivi, assicurandosi la finale e la medaglia, che si giocherà sabato.