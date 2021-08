Avocado e mango made in Sicily

I cambiamenti climatici hanno offerto una nuova opportunità ai giovani produttori dell'isola.

Gilberto Mastromatteo, RSI News

I primi esperimenti vennero compiuti negli anni Sessanta. Allora la Sicilia era sinonimo di agrumi. Ma oggi la coltivazione della frutta tropicale sta diventando sempre più diffusa.

L'area più vocata è quella tra l'Etna e il Mediterraneo. A Giarre, il giovane imprenditore agricolo Andrea Passanisi ne ha capito le potenzialità e ha fondato SiciliaAvocadoLink esterno e il consorzio Dal TropicoLink esterno. Oggi la sua azienda esporta in tutta Europa. Manghi, avocado e frutti della passione cresciuti nel catanese giungono anche sui mercati svizzeri. La frutta made in Sicily, peraltro, richiede un minore impatto ambientale per giungere sulle tavole europee, rispetto a quella proveniente da Centro e Sud America.

Una storia fatta di intuito e tenacia nel cogliere un'opportunità che oggi appare avvantaggiata dal cambiamento climatico e dalla tropicalizzazione del Mediterraneo. Il fenomeno è in continua evoluzione. Se n'è occupato di recente anche lo scrittore Stefano Liberti, autore di varie inchieste su temi agricoli e ambientali, nel suo libro Terra BruciataLink esterno.

