Avanzata dei ribelli in Etiopia

In Etiopia il governo ad interim dello Stato regionale del Tigrè si è ritirato mentre avanzano i ribelli nella capitale locale. Lo ha riferito un funzionario dell'esecutivo di transizione che ha parlato all'agenzia Afp in condizioni di anonimato per ragioni di sicurezza.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2021 - 17:34

tvsvizzera.it/spal con Keystone/ATS