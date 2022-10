Automobilisti francesi a secco di benzina

Copyright 2022the Associated Press. All Rights Reserved

Una crisi causata dagli scioperi nelle raffinerie e nei depositi di carburante in Francia. Ma l'Eliseo ha annunciato maniere forti per sbloccare la situazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 ottobre 2022 - 21:02

Sono molti gli automobilisti francesi che si stanno recando in questi giorni alle stazioni di benzina in Svizzera per fare rifornimento.

Il Governo francese ha ora annunciato che userà le maniere forti per sbloccare almeno una parte delle raffinerie e dei depositi di carburante occupati dai lavoratori in sciopero. In questo modo cercherà di far rientrare la crisi della benzina che vede un terzo delle stazioni di servizio, ormai a secco.

Il servizio del TG:

Contenuto esterno





