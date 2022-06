Auto piomba sulla folla a Berlino, almeno un morto

Contenuto esterno

Un veicolo di piccola cilindrata ha investito la folla a Charlottenburg, quartiere centrale di Berlino. Il bilancio provvisorio è di un morto e numerosi feriti, di cui almeno 5 versano in gravi condizioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 giugno 2022 - 13:08

Secondo media locali l'incidente è avvenuto sulla Breidscheidplatz, dove il 19 dicembre del 2016 si era verificato l'attentato del mercatino di Natale in cui morirono 12 persone per mano del terrorista islamico Anis Amri.

Un uomo è stato fermato, secondo quanto ha detto un portavoce della polizia che non ha voluto riferire la nazionalità, né i dettagli dell'accaduto. Sarebbe stato bloccato dai passanti, riferisce la Bild, mentre si dava alla fuga. "Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un'azione intenzionale", ha riferito in proposito la polizia.

Di sicuro la dinamica del fatto si presta a varie interpretazioni. Secondo una prima ricostruzione l'uomo alla guida di una Clio ha infatti centrato il gruppo di persone, poi è tornato sulla strada e infine si è schiantato contro la vetrina di un negozio a 200 metri di distanza.