Auto elettriche, più incidenti a causa dell’accelerazione

Uno studio condotto dall’assicurazione Axa mette in evidenza che le auto elettriche provocano il 50% di incidenti in più. Numerosi conducenti sono infatti sorpresi dalla potenza e dall’accelerazione dei motori di questo tipo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2022 - 21:31

Se per l’ambiente i veicoli a propulsione elettrica hanno un impatto minore lo stesso discorso non vale per le compagnie assicurative. Da una ricerca condotta su 1'200 automobilisti in Svizzera è emerso che questo tipo di vetture sono responsabili di una percentuale maggiore di sinistri, pari al 50% in più, rispetto a quelle tradizionali e il fenomeno non è legato a problemi tecnici o dell’elettronica ma dal comportamento dei conducenti.

Questi ultimi, rileva l’indagine, non sono sempre consapevoli delle differenze di guida tra i due tipi di propulsione, elettrica e termica e spesso sono colti alla sprovvista dalla coppia elevata e dalla potenza del motore. E questo è dimostrato dal fatto che, in base ai riscontri concreti che si hanno su strada, la maggior parte degli incidenti non si verificano durante la frenata o in manovra ma nel corso dell’accelerazione.

Del resto i conducenti di veicoli elettrici potenti provocano due volte di più incidenti rispetto al resto del parco macchine. È dunque indispensabile, secondo quanto si desume dallo studio, che questa categoria di utenti prenda coscienza della tecnologia che stanno usando, attraverso ad esempio corsi specifici di guida.

In merito invece ai rischi di incendio i dati raccolti dalla compagnia assicurativa dimostrano che le auto elettriche, contrariamente all’opinione comune, non sono più pericolosi rispetto a quelli a combustione interna.