Aumenti casse malati, per Alain Berset "la qualità si paga"

Per il presidente della Confederazione, la cassa malati unica non è la soluzione miracolo. © Ti-press

Nel corso di un incontro organizzato nel canton Ticino per discutere dei costi della sanità, il presidente della Confederazione ha dichiarato che la qualità ha un prezzo che quest'anno "si riflette dolorosamente" nell'aumento dei costi assicurativi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 ottobre 2023 - 20:30

tvsvizzera.it/mrj

In occasione di una tavola rotonda organizzata a Lugano per discutere delle sfide del sistema sanitario svizzero alla luce degli aumenti annunciati per il 2024 – aumenti che, ricordiamo, in Ticino hanno raggiunto la percentuale più alta di tutta la Confederazione (+10,5%) – è intervenuto anche il presidente della Confederazione Alain Berset, che ha dichiarato che "in Svizzera abbiamo un ottimo sistema sanitario grazie al quale l'assicurazione malattia è accessibile a tutti. Ma la qualità ha un prezzo e quest'anno questo prezzo si riflette dolorosamente nei premi di cassa malati".

A livello nazionale le proposte alternative al sistema attuale sono per il momento sfumate, ma in Ticino la cassa malati unica è tornata in auge nell'arena politica. Tanto da allargare la base di chi la vede come possibile soluzione. Per Berset, però, la possibilità di istituire una cassa sul modello dell'assicurazione contro gli infortuni SUVA, per la quale l'ammontare dei premi si basa sul reddito, non c'è: "Le condizioni di mercato sono completamente diverse, le due cose non si possono paragonare".

Tutti, prosegue, o almeno il 99% delle persone sono d'accordo con l'idea di adattare i premi al reddito. La questione, però, è sul modello da applicare. "Abbiamo messo in atto un sistema di riduzione dei premi con i Cantoni. In alcuni è andata bene, in altri meno. Cercheremo ora di correggere il tiro, ma la riduzione in qualche modo è già legata al reddito [tramite la concessione di sussidi, ndr]". Per quanto riguarda la cassa malati unica, prosegue, "migliorerà la trasparenza, ma non cambierà nulla per quanto riguarda i costi".

Che però quello attuale non sia proprio il sistema migliore è dimostrato anche dal fatto che sabato a Bellinzona (Ticino) è stata organizzata dal Partito socialista una manifestazione per protestare contro gli aumenti.