Attentato in Pakistan, sale il bilancio delle vittime

Sono oltre 90 le persone, in maggioranza agenti, rimaste uccise in un attentato perpetrato lunedì in una moschea del quartier generale della polizia a Peshawar, nel nord-ovest del Paese. Secondo il capo delle forze dell'ordine locali, l'attacco è stato compiuto come rappresaglia per le operazioni della polizia contro i gruppi islamisti armati.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 gennaio 2023 - 13:56

Contenuto esterno





Altri sviluppi Altri sviluppi Il viaggio africano di Papa Francesco Questo contenuto è stato pubblicato il 31 gen 2023 Il pontefice è partito martedì alla volta della Repubblica democratica del Congo, prima tappa di un viaggio di sei giorni che lo porterà anche in...