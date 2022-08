Attentato a Darya Dugina: a meno di 48 ore dai fatti, per l'FSB il caso è risolto

I servizi segreti russi hanno indicato lunedì di avere individuato quella che per loro è l'attentatrice che ha ucciso sabato a Mosca Darya Dugina: si tratterebbe di una donna ucraina già fuggita in Estonia. Un'ipotesi che non convince per nulla Marta Ottaviani, giornalista e autrice del libro Brigate Russe, intervistata dalla Radiotelevisione svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2022 - 21:16

Contenuto esterno