Atenei svizzeri tra i migliori al mondo

Il Politecnico federale di Zurigo è uno dei migliori istituti al mondo in diversi campi. © Keystone / Walter Bieri

La Svizzera ha uno dei migliori sistemi d’istruzione superiore al mondo: a dirlo è la classifica di Quacquarelli Symonds, secondo il quale le università elvetiche sono leader nella maggior parte delle materie.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 marzo 2023 minuti

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Stando alla nuova classifica dell'agenzia internazionale Quacquarelli Simmons (QS), che ha analizzato 15'700 programmi di 1'594 università in 93 Paesi, il sistema accademico elvetico è il migliore al mondo.

Secondo QS, 32 programmi di studio svizzeri figurano tra i migliori a livello mondiale. Si tratta del 15% di tutti i programmi universitari elvetici, la percentuale più alta al mondo. L'edizione 2023 della "QS World University Rankings by Subject"Link esterno fornisce dati sulla performance di 217 programmi di 28 atenei elvetici. Sul totale delle voci classificate, 45 sono migliorate, 68 sono diminuite e 95 sono rimaste invariate. Nove programmi sono stati classificati per la prima volta.

Le università di Zurigo e Ginevra sono le più quotate, rispettivamente con 36 e 35 voci. Inoltre, la Svizzera ospita sette delle dieci migliori scuole di gestione alberghiera e del tempo libero del mondo.

Nella top 10 delle varie facoltà, complessivamente il 6% dei programmi di studio sono rossocrociati. Solo Stati Uniti (47%) e Regno Unito (27%) fanno meglio; entrambi, però, hanno un numero di studenti significativamente maggiore.

Gli atenei svizzeri sono i migliori al mondo in quattro settori di studio. Il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) ha ottenuto il primo posto in scienze della terra e degli oceani, geofisica e geologia. L'istituto zurighese è quindi al primo posto più spesso di qualsiasi altra università dell'Europa continentale e al terzo posto nel mondo, insieme alle università di Oxford e Cambridge nel Regno Unito. Solo il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e l'Università di Harvard fanno meglio, entrambi negli Stati Uniti.

Dominio statunitense

I consulenti di QS stilano la classifica sulla base dei risultati di interviste con accademici e datori di lavoro, delle pubblicazioni scientifiche, del numero di docenti per ogni studente e del grado di internazionalità delle università.

Secondo QS, questa è la più grande classifica di materie mai realizzata, che permette di comprendere meglio i criteri di successo. Fornisce un'analisi comparativa indipendente delle prestazioni di oltre 15'700 programmi universitari individuali, seguiti dagli studenti di 1'594 università di 93 Paesi.

Le università statunitensi dominano in 32 discipline. Harvard è l'istituzione che ha ottenuto i migliori risultati, classificandosi al primo posto in 14 discipline, due in più rispetto all'anno scorso. Le università britanniche sono in testa in 15 discipline, con Oxford e Cambridge in testa rispettivamente in quattro e due discipline.