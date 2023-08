Assaltare i negozi: la nuova moda tra i più giovani

Contenuto esterno

Le autorità britanniche sono alle prese con una pericolosa moda che si sta diffondendo tra i più giovani, che si danno appuntamento via social per assaltare i negozi. A scatenare l’effetto emulazione è stato il saccheggio di massa organizzato a Oxford Street a Londra da parte di un folto gruppo di minorenni che hanno portato scompiglio nelle vie del centro, finendo poi per scontrarsi con le forze dell'ordine. Si tratta di veri e propri raid criminali, organizzati in pieno giorno. Gli scontri con la polizia sono inevitabili e i turisti sono sbalorditi, ma anche spaventati da quanto accade.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 agosto 2023 - 14:45

tvsvizzera.it/mrj