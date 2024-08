Artisti e artiste svizzere a Genova. Trovare ispirazione all’ombra della Lanterna

Presso la residenza artistica di Genova, due artiste o artisti provenienti da 33 città svizzere si dedicano per tre mesi a studio e ricerca, esplorando la cultura e l'arte locali dalle quali traggono ispirazione per i loro lavori. Le due residenze sono finanziate dalla Conferenza delle Città svizzere in materia Culturale.

Mario Messina

A Genova, a pochi passi dal centro storico, c’è un appartamento i cui inquilini e inquiline cambiano ogni tre mesi. Si tratta della Residenza artistica della Conferenza delle Città svizzere in materia culturale. Un luogo che ogni tre mesi ospita due artiste o artisti provenienti da una delle 33 città che ne fanno parte.

Dallo scorso giugno e fino a fine agosto le ospiti della residenza artistica genovese sono state Hannah Kindler e Jessica Russ. In questi tre mesi non solo hanno lavorato alle loro produzioni artistiche ma soprattutto hanno girato la città, visitato luoghi di interesse e studiato l’architettura, le opere d’arte e la cultura della Superba.

“Perché questa residenza è anche e soprattutto un momento di studio e ricerca”, spiega a tvsvizzera.it Chiara Bertin che è la coordinatrice artistica della residenza di Genova. “Ci sono stati artisti e che sono venuti qui a leggere e studiare per tre mesi. Altre che sono venute a preparare una mostra che poi hanno tenuto diversi mesi dopo. Insomma, i 90 giorni circa che le artiste e gli artisti trascorrono qui sono l’occasione per vedere, studiare e analizzare la cultura e l’arte di questa città. D’altronde il viaggio e la ricerca sul posto sono parte integrante del processo creativo”, spiega Bertin.

Per arrivare a trascorrere i tre mesi di studio e ricerca artistica nella città della Lanterna bisogna vincere un bando organizzato dalle città che fanno parte della Conferenza. Ogni città ha a disposizione un trimestre ogni quattro anni circa per inviare a Genova uno dei propri artisti. Non sempre è necessario che si viva nella città in questione, spesso – come nel caso di Basilea – esistono convenzioni con altre città extra-elvetiche per massimizzare i rapporti culturali tra di esse.

Il lavoro della Conferenza delle città

La Conferenza delle Città svizzere in materia culturale gestisce, oltre agli atelier genovesi, anche quelli de Il Cairo in Egitto, di Buenos Aires in Argentina e di Belgrado in Serbia.

Istituita nel 1970, l’obiettivo principale della Conferenza è promuovere la cooperazione tra città svizzere e sostenere una visione condivisa della cultura come strumento di sviluppo sociale, economico e civico e in questo contesto le residenze d’artista rappresentano un fattore essenziale.

Gli artisti e le artiste che giungono a Genova per i loro tre mesi di lavoro e studio non solo non pagano l’alloggio ma ricevono anche una borsa di studio di 4’500 franchi per sostenersi.

Hannah Kindler e una delle sue creazioni. tvsvizzera.it

Dalla pittura al tessile

Jessica Russ è una delle due artiste vincitrici della residenza. Viene da Losanna e ha vissuto a Genova fino a fine agosto. “Qui a Genova ho svolto una ricerca a lungo termine, significa che sono sempre alla ricerca di un modo per perfezionare il mio lavoro da un dipinto all’altro”, spiega a TVSvizzera.it. “Guardando i dipinti a cui sto lavorando qui penso che si possa vedere abbastanza chiaramente l’ispirazione dell’ornamentazione. Sono ispirati a quelli che troviamo su alcuni edifici della città. Ma anche sui pavimenti a mosaico. Insomma, qui a Genova ho trovato questa idea del motivo decorativo ripetuto, organico, da cui ho potuto trarre ispirazione per il mio lavoro”.

Anche Hannah Kindler cerca ispirazione qui a Genova. Lei è un’artista tessile di Friburgo (città tedesca che con ha una convenzione con la svizzera Basilea) ed è interessata soprattutto ai temi dell’emancipazione femminile e della storia del tessile in città. “Qui a Genova la mia ricerca si concentra principalmente sull’industria tessile che è emersa intorno al XVII secolo. Esamino come venivano prodotti i tessuti, le condizioni di lavoro delle persone e anche i motivi decorativi, molti dei quali provenivano dall’impero bizantino. Nel mio lavoro qui sto sperimentando con delle forme che ho trovato nelle chiese locali: decorazioni, mosaici e le vetrate”.

A partire dal 1° settembre Kindler e Russ lasceranno la residenza dove arriveranno gli artisti e le artiste rappresentanti di Sciaffusa e Delémont. Fino alla fine di novembre saranno loro i nuovi inquilini della Residenza d’artista di Genova.

