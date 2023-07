Arrestato l’ultranazionalista russo Girkin

Contenuto esterno

Igor Girkin è finito in carcere con l’accusa di estremismo. La detenzione preventiva decisa dalla Procura moscovita si protrarrà almeno fino al 18 settembre. L’ex fedelissimo di Putin, che ha avuto un ruolo di primo piano nel 2014 durante l'annessione russa della Crimea, è caduto in disgrazia. Tre giorni prima di finire in manette Girkin aveva infatti attaccato pubblicamente Putin sul suo profilo Telegram, auspicando la sua non rielezione alle prossime presidenziali russe. Dopo la vicenda Prigozhin-Wagner il Cremlino, a detta degli esperti/e non sembra voler più tollerare forme aperte di dissenso.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2023