Arrestato l'ex ministro Torres, indagato Bolsonaro

Anderson Torres, ex ministro della Giustizia, in fermo per gli attacchi ai Palazzi della democrazia di Brasilia. Indagato anche Bolsonaro.

14 gennaio 2023

La polizia federale brasiliana ha eseguito l'arresto preventivo di Anderson Torres, ex ministro della Giustizia del Governo Bolsonaro, e incaricato della sicurezza a Brasilia, colpito da un ordine d'arresto per gli attacchi ai Palazzi della democrazia di Brasilia.

Lo rende noto Cnn Brasil che cita una conferma ufficiale della polizia federale. Torres è rientrato stamani a Brasilia dalla Florida.

Torres era in carico della pubblica sicurezza a Brasilia durante l'attacco dei supporter di Bolsonaro ai Palazzi della democrazia, domenica scorsa, ma di fatto si trovava in Florida in vacanza.

Nelle ultime ore a casa di Torres è stata trovata la bozza di un decreto ritenuto "golpista" in cui si proclama "lo stato di difesa" invalidando la vittoria di Lula.



