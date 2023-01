Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro

Latitante da 30 anni, era il numero uno sulla lista delle persone più ricercate dal Ministero degli interni italiano. Ansa

L'arresto dell'ultimo boss mafioso di "prima grandezza" Matteo Messina Denaro annunciato lunedì mette fine a una latitanza durata quasi 30 anni.

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza nel corso di un blitz all'interno di una clinica privata di Palermo, dove si trovava per un trattamento non meglio precisato. Lo ha fatto sapere il generale Pasquale Angelosanto, a capo della squadra speciale che si è occupata dell'operazione che ha portato a questa cattura .

Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano, Ciccio, storico alleato dei corleonesi di Totò Riina, l'uomo era latitante dall'estate del 1993, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l'inizio della sua vita da "primula rossaLink esterno". "Sentirai parlare di me. Mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità", le scrisse, facendo intendere di essere a conoscenza che di lì a poco il suo nome sarebbe stato associato a gravi fatti di sangue.

Il capomafia trapanese è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del figlio del pentito Santino Di Matteo, Giuseppe, strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi due anni di prigionia. È inoltre responsabile delle stragi del '92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e degli attentati del '93 a Milano, Firenze e Roma. Occupava il primo posto della lista del Ministero degli interni italiano dei criminali più ricercati in Italia. Sull'elenco si trovano ancora Attilio Cubeddu (Cosa Nostra), Giovanni Motisi (Cosa Nostra), Renato Cinquegranella (Camorra) e Pasquale Bonavota ('Ndrangheta).

Una latitanza record come quella dei suoi fedeli alleati Totò Riina, sfuggito alle manette per 23 anni, e Bernando Provenzano, riuscito a evitare la galera per 38 anni. "Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia", ha twittato la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.

