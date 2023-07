Herzog & de Meuron agli onori alla Royal Academy of Arts di Londra

Jacques Herzog, a destra, e Pierre de Meuron, a sinistra, durante la consegna dei premi Swiss Award a Zurigo nel 2009. Keystone / Walter Bieri

I due architetti svizzeri sono protagonisti di una mostra nella celebre istituzione londinese, che può essere visitata fino al 15 ottobre prossimo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 luglio 2023

tvsvizzera.it/mar

Quattrocento oggetti diversi – tra modelli, materiali, stampe e fotografie – per scoprire il dietro le quinte di uno degli studi di architettura più rinomati al mondo.

È la retrospettiva inaugurata tre giorni fa alla Royal Academy of Arts di Londra dedicata al genio di Herzog & de Meuron.

Dallo Stadio nazionale di Pechino all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, passando per la Tate Modern di Londra e la Feltrinelli Porta Volta di Milano: i due architetti di Basilea hanno firmato alcune degli edifici più emblematici di questi ultimi 40 anni.

Un'opera – quella dei vincitori del Premio Pritzker 2001 – che non può essere catalogata in una precisa corrente: "È questo senso di apertura, di possibilità, che caratterizza il loro lavoro: non sai mai cosa aspettarti, ogni progetto si rivela diverso – afferma alla Radiotelevisione svizzera RSI Vicky Richardoson, curatrice della mostra. L’inizio è sempre un foglio di carta bianco, non partono mai da un’idea preconcetta. E sviluppano la loro visione osservando il mondo, tenendo conto delle esigenze del cliente e delle persone che useranno l'edificio".

Fondato a Basilea nel 1978, lo studio di architettura Herzog & de Meuron oggi è composto da un team internazionale di 600 collaboratori, impiegati non solo in Europa ma anche in Asia e in America.