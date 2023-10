Ancora chiuso il valico di Rafah, fermi gli aiuti umanitari

Camion carichi di aiuti umanitari fermi al confine tra Egitto e la Striscia di Gaza. Keystone / Khaled Elfiqi

Il valico di Rafah tra l'Egitto e la striscia di Gaza è rimasto chiuso anche venerdì, mentre si aggrava l'emergenza umanitaria all'interno di quest'ultima. Oltre 200 camion con 3'000 tonnellate di aiuti umanitari sono ancora fermi in Egitto. Le strade colpite dai bombardamenti, stando alle Nazioni unite, non sono ancora accessibili e i lavori per ripararle sono appena iniziati. L’ONU stima che ci vorranno uno o due giorni per completarli. Intanto il Governo israeliano ha annunciato l'evacuazione di un villaggio alla frontiera con il Libano. Si tratta dell'ultimo segno delle tensioni nel nord del Paese, mentre a sud sono proseguiti i bombardamenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2023 - 13:50

tvsvizzera.it/mrj

Tutti gli aggiornamenti sulla situazione nella Striscia di Gaza nell'edizione del Telegiornale RSI delle 12:30: