Anche la Svezia ufficializza la volontà di entrare nella NATO

Dopo la Finlandia, anche la Svezia ha annunciato martedì la sua candidatura per entrare a far parte del Patto Atlantico. Dopo due secoli di neutralità e poi di non allineamento militare, “entriamo in una nuova era”, ha dichiarato la prima ministra Magdalena Andersson. In Parlamento, la scelta è stata sostenuta da sei degli otto partiti rappresentati, tra cui quello socialdemocratico.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2022 - 20:48

