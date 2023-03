Ambasciatore USA a Berna: "Per Credit Suisse nessuna pressione da Washington"

Scott Miller: "Gli USA sono soddisfatti per come è stata gestita la crisi Credit Suisse". © Keystone / Alessandro Della Valle

L'ambasciatore statunitense a Berna Scott Miller si dice soddisfatto della soluzione trovata per il salvataggio di Credit Suisse. Critica però la Svizzera riguardo al divieto di riesportazione di armi, considerandolo un aiuto indiretto alla Russia.

In un'intervista rilasciata alla Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Berna Scott Miller ha sottolineato come l'operazione di salvataggio di Credit Suisse da parte di UBS sia stata accolta positivamente negli USA e ha escluso che ci siano state pressioni da parte di Washington.

"Siamo contenti che tutti gli attori in gioco siano arrivati a una soluzione per Credit Suisse", ha dichiarato. "Le conseguenze di un fallimento della banca sarebbero state enormi per i mercati finanziari [di tutto il mondo], quindi sono contento che sia stata trovata una soluzione."

Incomprensione per il divieto di riesportare armi

Per quanto riguarda la grande pressione esercitata sulla Svizzera da parte degli USA, Miller nega: "Vista la dinamicità e la velocità con cui si è sviluppata la situazione, non c'è stata pressione da parte mia o della mia squadra". Gli Stati Uniti, ha aggiunto, "rispettano la capacità della Svizzera di gestire queste situazioni finanziarie complesse. Non penso serva della pressione". Ci sono però stati contatti e chiamate tra la segretaria al tesoro statunitense Janet Yellen e la ministra a capo del Dipartimento federale delle finanze Karin Keller-Sutter: "È normale che il ministro del tesoro americano si preoccupi della salute dei sistemi finanziari globali. Posso quindi immaginare che queste chiamate tra colleghe ci siano state."

L'ambasciatore si è poi soffermato sui fondi russi, la cui presenza nella Confederazione è importante: "Con i nostri alleati europei stiamo cercando di trovare i fondi di russi sanzionati. Secondo i dati forniti l'anno scorso dall'Associazione delle banche svizzere, oltre 100 miliardi si trovano in Svizzera. Non sono tutti soldi sotto sanzione certo, ma credo che possiamo ancora fare molto ancora per identificare - attraverso società e holding - i beneficiari di questi averi".

Infine, sempre riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina, il diplomatico ha detto di non capire la posizione elvetica riguardo alla riesportazione di armi: "Gli Stati Uniti capiscono la neutralità svizzera al 100%. Abbiamo invece delle difficoltà a capire perché ai nostri alleati non sia permesso di riesportare armi acquistate in Svizzera 10-15 anni fa. Gli USA sono preoccupati per la sicurezza dell'Europa e della possibilità dell'Ucraina di difendersi. Secondo me e secondo il mio Paese il divieto di riesportazione favorisce l'aggressore, impedendo a Kiev di difendere sé stessa, la sua popolazione e le sue infrastrutture.

