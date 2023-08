Alpinisti senza pietà sul K2

Contenuto esterno

Stanno facendo molto discutere le immagini di quanto accaduto negli scorsi giorni sul K2, la seconda montagna più alta del mondo, che si trova in Pakistan: un uomo, una guida alpina pachistana di 28 anni, è deceduto a causa di una caduta. Il video mostra Mohammed Hassan che resta sdraiato dopo essere precipitato per alcuni metri, viene rianimato, ma muore in seguito. Durante tutto questo tempo gli altri alpinisti lo scavalcano per arrivare sulla vetta.



Questo contenuto è stato pubblicato il 10 agosto 2023 - 23:15

tvsvizzera.it/mrj