Almeno venti morti in Argentina per colpa di cocaina avvelenata

A Buenos Aires, in Argentina, almeno 20 persone sono morte e una settantina sono finite in ospedale dopo avere assunto cocaina tagliata con una sostanza molto tossica. Addirittura le autorità hanno chiesto alle persone che si sono rifornite nelle ultime ore di coca di gettarla per evitare il peggio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 febbraio 2022 - 21:44