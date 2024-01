Alle urne sull'ampliamento delle autostrade

La consegna delle firme l'11 gennaio 2024 a Berna. © Keystone / Peter Klaunzer

I contrari e le contrarie all'estensione della rete autostradale elvetica hanno depositato oggi a Berna 100'000 firme.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 gennaio 2024 - 12:04

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

Le cittadine e i cittadini svizzeri dovranno pronunciarsi sull'estensione della rete autostradale. Il referendum contro lo sviluppo avallato dal Parlamento è stato infatti depositato oggi, munito di circa 100'000 firme.

L'ampliamento autostradale, dai costi stimati in 5,3 miliardi di franchi, è troppo caro e va contro le misure volte alla protezione del clima, ha sottolineato l'alleanza "Stop alla follia autostradale" in un comunicato odierno.

Quest'ultima, guidata dall'Associazione traffico e ambiente (ATA) e da actif-trafiC, comprende 29 fra organizzazioni, associazioni e partiti, fra i quali i Verdi, il PS e i Verdi liberali.

Secondo il presidente dell'ATA Ruedi Blumer, citato nella nota, "100'000 firme parlano chiaro". "Cambiare i comportamenti di mobilità a favore del lavoro da casa, degli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici è la strada da seguire", ha aggiunto.

Sei progetti

Il Parlamento ha approvato in totale sei progetti, fra i quali l'allargamento a tre corsie per direzione dell'asse Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD), per una lunghezza di 19 km, o ancora l'allargamento della tratta Wankdorf-Schönbühl (BE), che verrebbe portata a otto corsie totali.

L'alleanza aveva fino al 18 gennaio per raccogliere le 50'000 firme necessarie. La speranza dei fautori del testo è andare al voto questa estate o al più tardi in autunno.