Alaska Airlines, si stacca lo sportello in volo

Lo sportello di un velivolo della Alaska Airlines appena entrato in funzione si è staccato in fase di decollo: nessuna delle 177 persone a bordo è rimasta ferita e il velivolo ha potuto effettuare un atterraggio di sicurezza senza problemi. Sono però iniziati (nuovi) guai per Boeing, la ditta che ha fabbricato il velivolo (un 737 Max 9): la compagnia aerea ha deciso di lasciare a terra tutti i velivoli in questione e li rimetterà in servizio "solo dopo una manutenzione completa e ispezioni di sicurezza". Nel frattempo la Federal Aviation Administration (FAA), l'ente statunitense preposto alla sicurezza aerea, ha annunciato di aver ordinato la messa a terra temporanea di alcuni Boeing 737 Max 9 dopo l'incidente. L'ordine riguarda 171 velivoli in tutto il mondo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 gennaio 2024 - 21:30

tvsvizzera.it/mrj