Alain Berset, uno dei consiglieri federali più influenti, lascerà il Governo svizzero

Dopo oltre 11 anni in Consiglio federale, Alain Berset ha deciso di voltare pagina. Keystone / Anthony Anex

Il presidente della Confederazione e direttore del Dipartimento federale dell'interno Alain Berset ha annunciato mercoledì a Berna che lascerà il Governo svizzero alla fine dell'anno. Rivediamo i suoi 12 anni nell'Esecutivo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2023

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Alain Berset ha annunciato mercoledì le sue dimissioni dal Consiglio federale. Il responsabile del Dipartimento federale dell'interno (DFI) non si ripresenterà in dicembre. Lo ha detto lo stesso presidente della Confederazione in una conferenza stampa.

In carica dal 1° gennaio 2012, il socialista friburghese ha sempre diretto il DFI. È stato presidente della Confederazione una prima volta nel 2018 e una seconda quest'anno. In precedenza, aveva trascorso otto anni sui banchi del Consiglio degli Stati, la camera alta del Parlamento elvetico.

Il presidente della Confederazione Alain Berset, al centro, mentre si reca alla conferenza stampa a Berna in cui annuncerà le sue dimissioni, il 21 giugno 2023. Marcel Bieri/Keystone

Un passante scatta un selfie con Alain Berset mentre quest'ultimo si sta recando alla conferenza stampa in cui comunicherà le sue dimissioni dal Consiglio federale, il 21 giugno 2023 a Berna. Peter Klaunzer/Keystone

Alain Berset durante un'intervista per il suo anno alla presidenza della Confederazione, il 12 dicembre 2022. Thomas Kern/swissinfo.ch

Il presidente della Confederazione Alain Berset e il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, accanto al consigliere federale Johann Schneider-Ammann, a destra, e all'ambasciatore degli Stati Uniti Edward Thomas McMullen, a sinistra, discutono durante un incontro bilaterale in occasione del Forum economico mondiale (WEF) di Davos, il 26 gennaio 2018. Peter Klaunzer/Keystone

Alain Berset firma una bandiera svizzera sul dorso di un bambino durante un aperitivo con la popolazione del comune di Chenit, in occasione della gita del Consiglio federale del 1° luglio 2021 presso il Centro sportivo della Valle de Joux a Sentier, nel Cantone di Vaud. Laurent Gillieron/Keystone

Alain Berset ritratto all'interno di un impianto dell'azienda islandese Carbfix, durante la visita di un progetto pilota guidato dal Politecnico di Zurigo chiamato DemoUpCARMA (Demonstration and Upscaling of CARbon dioxide MAnagement solutions for a net-zero Switzerland), il 16 maggio 2023. Il progetto prevede di catturare il CO2 prodotto in un impianto di trattamento delle acque reflue in Svizzera, di trasportarlo in Islanda e di stoccarlo in modo permanente in un serbatoio geologico, vicino alla centrale elettrica di Hellisheidi, nei pressi di Reykjavik. Anthony Anex/Keystone

Alain Berset è circondato da bambini durante una visita al campo profughi Rohingya di Kutupalong a Cox's Bazar, in Bangladesh, il 6 febbraio 2018. Peter Klaunzer/Keystone

Alain Berset durante la visita alla mostra "Svizzera 240: House Tour" presso il Padiglione svizzero, in occasione della 16ª Biennale di Venezia, il 25 maggio 2018. Peter Klaunzer/Keystone

Ritratti di Alain Berset e della Prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina nella città di Dhaka, il 4 febbraio 2018, durante la visita di Stato di quattro giorni di Berset in Bangladesh. Peter Klaunzer/Keystone

Alain Berset durante la gita del Consiglio federale a Mendrisio, il 1° luglio 2022. Keystone

Alain Berset prende appunti tra un incontro bilaterale e l'altro durante la 73a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il 26 settembre 2018. Peter Klaunzer/Keystone

Alain Berset indossa la mascherina al termine di una conferenza stampa a Berna sulle ultime decisioni del Consiglio federale sulla pandemia di coronavirus, il 25 agosto 2021. Anthony Anex/Keystone

Alain Berset scatta un selfie con una banda musicale tradizionale durante le celebrazioni della Festa nazionale svizzera sul praticello del Gruetli, il 1° agosto 2018. Peter Klaunzer/Keystone

Alain Berset mentre si reca alla conferenza stampa del Consiglio federale sui risultati delle votazioni federali, il 15 maggio 2022. Peter Klaunzer/Keystone

Alain Berset rilascia un'intervista durante la gita del Consiglio federale presso la Fondazione Abegg a Riggisberg, il 3 luglio 2020. Peter Klaunzer/Keystone

"Ho informato oggi i miei colleghi in Governo della mia intenzione di lasciare alla fine dell'anno. Dopo tre legislature complete e 29 votazioni federali, ho voglia di fare altro", ha affermato Berset davanti ai media a Berna.

Quanto alla tempistica dell’annuncio, il consigliere federale ha citato la fine della lotta alla pandemia, suggellata dalla votazione di domenica, la terza, sulla legge Covid. "Ho sempre cercato di dare ilo massimo", ha aggiunto.

Gli scandali non hanno influenzato la decisione

Incalzato dai giornalisti, Berset ha smentito che gli scandali associati al suo nome abbiano avuto la minima influenza sulla sua scelta: "La mia decisione si basa sui tempi istituzionali, si è chiuso un ciclo", ha commentato, precisando che l'inchiesta sulla fuga di notizie in seno al Dipartimento dell'interno non rappresenterebbe un problema, né motivo di pressione.

Sollecitato poi sul fatto che di recente avesse manifestato l'intenzione di continuare l'avventura nell'esecutivo, Berset ha confutato seccamente tale tesi. "Non ho mai detto questa frase", ha dichiarato, criticando il modo in cui le sue parole sono state riportate dalla stampa. "C'è ancora molto da fare. Ho dei dossier molto importanti sul tavolo e voglio portarli a termine" ha detto lo scorso 8 giugno a Interlaken (Berna), in occasione di un discorso allo Swiss Economic Forum. Dossier che porterà in effetti avanti per altri sei mesi: le sue dimissioni, infatti, non sono immediate. Il 51enne porterà così a termine l'attuale mandato, che scade a dicembre di quest'anno.

Il friburghese ha poi passato in rassegna tutto quanto fatto in questo lungo periodo in Governo, soffermandosi su numerosi temi in ambito sanitario e culturale. Un pensiero è andato a famigliari e collaboratori: "Ho sempre potuto contare su molta vicinanza e su una squadra solida".

12 anni in Governo

Al termine del suo mandato, il friburghese avrà trascorso tre intere legislature nella stanza dei bottoni, lasciando un segno nel mondo della sanità: sarà certamente ricordato per essere stato il volto dell’era Covid-19. Attualmente è il consigliere federale più giovane in Governo, ma anche quello con la più lunga presenza negli organi di rappresentanza politica in Svizzera. "Sono particolarmente fiero di aver partecipato per molto tempo e attivamente al funzionamento della nostra democrazia", ha detto oggi a Berna. "Mi hanno detto che le 29 votazioni a cui ho preso parte sono un record".

Classe 1972, all'età di 27 anni ha conquistato il suo primo mandato diventando membro dell'Assemblea costituente del canton Friborgo. Un inizio che ha fatto venire voglia a questo figlio e nipote di deputati socialisti di lanciarsi nella politica federale. È così che nel 2003 riconquista in Consiglio degli Stati il seggio perso dal partito socialista (PS) friburghese quattro anni prima. Tatticista senza pari, apprezzato per il suo pragmatismo e conoscitore della lingua tedesca, nello stesso periodo ottiene anche un dottorato in economia all'Università di Neuchâtel.

Dopo due mandati alla Camera dei Cantoni, arriva in Esecutivo nel 2011: succede a Micheline Calmy-Rey e prende in mano le redini del DFI - senza più mollarle. Un fatto positivo, secondo lui: "La continuità è estremamente importante se si vogliono cambiare le cose". Quello attuale è il suo secondo mandato da presidente della Confederazione, dopo il primo nel 2018.

L'uomo della pandemia

Direttore del DFI, è dunque di sua competenza la responsabilità dell'Ufficio federale della sanità pubblica e per questo è stato uno dei volti della pandemia di Covid-19: a Berset è toccato prendere decisioni che hanno cambiato la vita quotidiana della popolazione per diversi mesi. Un periodo che non ha esitato a definire "brutale", sia per lui sia per la sua famiglia. "Mai avrei immaginato di dover lavorare così tanto e di dover sopportare tali violenze". Violenze che si sono tradotte in numerose minacce che ha ricevuto nel corso della crisi: "Ho vissuto dei momenti di una brutalità senza precedenti nella storia delle nostre istituzioni. A seguito degli attacchi frontali di alcuni politici, una parte della popolazione si è sentita legittimata a spingersi oltre", aveva detto a gennaio in un'intervista rilasciata a SWI Swissinfo.chLink esterno. "Il mio impegno è stato totale, bisogna rinunciare a molte cose, ma non ho rimpianti".

Un personaggio divisivo, ma popolare

Affabile e cortese con alcuni, altezzoso e scontroso con altri, Alain Berset non si è fatto solo amici a Palazzo federale. Nel corso del suo mandato è stato oggetto di critiche a volte virulente sia da parte dell'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) che della stampa conservatrice di destra, tanto per le sue posizioni politiche quanto per alcuni suoi comportamenti privati.

Attacchi che sono giunti anche da sinistra: in 12 anni, Berset ha anche irritato le sue stesse truppe in diverse occasioni. L'ultimo episodio è stato l'attivissima campagna dello scorso anno a favore della riforma AVS 21. Alcuni suoi compagni di partito lo hanno giudicato corresponsabile dell'aumento dell'età pensionabile per le donne, accettato dal popolo con una maggioranza molto ristretta.

Caso Berset, ora c'è che chiede le sue dimissioni

Nonostante gli attacchi, però, Berset ha sempre mantenuto il sostegno della maggioranza degli svizzeri e delle svizzere. Secondo i sondaggi, è riuscito addirittura ad aumentare la sua popolarità. A dimostrarlo anche la triplice vittoria alle urne della legge Covid (l'ultima questa domenicaLink esterno). Nel complesso, il socialista è indubbiamente uscito dalla crisi come uno statista più forte. Ma non solo: secondo l'ultimo barometro elettorale della SSRLink esterno, pubblicato nel marzo 2023, il 55% delle persone intervistate considera il politico friburghese molto o abbastanza simpatico. In termini d'influenza percepita, inoltre, il socialista supera tutti i suoi colleghi e colleghe poiché sette svizzeri/e su dieci lo classificano come uno dei due più influenti "ministri".

Un bilancio politico eterogeneo

Nel corso dei 12 anni passati alla guida del DFI, un dipartimento che comprende non solo la sanità pubblica ma anche le assicurazioni sociali e la cultura, è toccato a lui annunciare, invariabilmente ogni anno, la cattiva notizia dell'aumento dei premi sanitari. Sebbene sia riuscito a far passare alcune riforme, il politico friburghese non si è dimostrato tuttavia capace di convincere la maggioranza del Parlamento su molte delle misure da lui proposte per controllare i costi della sanità.

Il suo più grande fallimento politico, però, resta la bocciatura da parte del popolo, nel settembre 2017, del progetto di riforma delle pensioni Previdenza vecchiaia 2020 (PV 2020). Una sconfitta ancora più amara per lui, che si era impegnato a fondo per sostenere questo compromesso, duramente conquistato in Parlamento dopo diversi anni di accesi dibattiti. Il friburghese aveva combattuto la battaglia in ogni angolo del Paese, attraversando la Svizzera per convincere la popolazione.

E ora?

"Alla fine siamo un po' soli nel nostro lavoro e di fronte alle decisioni che siamo tenuti a prendere", ha affermato Berset in seguito all'annuncio delle sue dimissioni, specificando che il suo partito non avrebbe esercitato alcuna pressione. "Rimanere per oltre 12 anni vorrebbe dire considerarsi insostituibile", ha motivato una volta di più.

"Non ho un piano per il futuro, vedremo l'anno prossimo", ha detto, "magari mi dedicherò allo yoga". Chissà che proprio oggi, 21 giugno, giornata mondiale dello yoga, non decida di partecipare a una lezione…

