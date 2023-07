Al via il Montreux Jazz Festival. Sabato in scena Bob Dylan

Da venerdì per 15 giorni si susseguono sui palchi del festival grandi artisti della musica mondiale. © Keystone/ Valentin Flauraud

Tutto pronto per la 57esima edizione del Montreux Jazz Festival. I concerti partono venerdì sera e per quindici giorni saranno numerosi gli artisti in cartellone. Fra gli ospiti illustri Bob Dylan, Gilberto Gil, Iggy Pop, Marcus Miller, Pat Metheny e Maluma.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2023

L'esibizione di Dylan, in programma sabato primo luglio, ha suscitato molte discussioni, poiché non tutti lo potranno vedere. Per l'occasione l'Auditorium Stravinski è stato limitato a 1'500 posti, contro gli abituali 4'000. Tutti gli spettatori saranno seduti. Nella storia del festival, solo Keith Jarrett si era finora prodotto in una configurazione simile.

Il poeta folk americano ha pure imposto, ed è la prima volta a Montreux, che nessuno spettatore potesse usare il telefonino portatile. I cellulari saranno custoditi in un apposito contenitore durante il concerto. Media e organizzatori sono trattati allo stesso modo: foto e video saranno vietati.

Senza sorprese, tutti i biglietti - i meno cari costavano 365 franchi - sono stati venduti. La suspense resta intatta, invece, per sapere se la sua prestazione a Montreux verrà ricordata a lungo. A 82 anni, il premio Nobel per la letteratura resta imprevedibile sul palco. E gli echi dei suoi ultimi concerti variano molto.

Leggende di ogni età

Anche quest'anno al Festival vi sarà un miscuglio di generi e generazioni. Ad aprire le danze venerdì sera all'Auditorium Stravinski saranno i Simply Red.

Fra gli altri artisti principali si cita il Premio Oscar e cinque volte vincitore di Grammy Jon Batiste, esibitosi alla manifestazione per la prima volta nel 2013. Quello del 9 luglio sarà l'unico concerto europeo del 36enne che ha deciso di venire comunque a Montreux con la famiglia.

La leggenda americana del blues e del soul Mavis Staples festeggerà al festival il suo 84esimo compleanno. Per l'occasione si esibirà con Norah Jones, di 40 anni più giovane.

Non mancheranno le sonorità sudamericane con il brasiliano Gilberto Gil, per la 15esima volta ospite della kermesse, e il cantante colombiano Maluma. In cartellone anche due pianisti estroversi, Chilly Gonzales e Sofiane Pamart, "uno in kimono, l'altro in vestaglia". Nella stessa serata saranno ospiti anche il chitarrista jazz Pat Metheny e il bassista Marcus Miller.