Agli Oscar trionfa un film indipendente

Everything everywhere all at once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti collettivamente come i visionari Daniels, ha dominato gli Oscar 2023 con 7 statuette tra cui miglior film, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature.

Il film vincitore è un film di avventura, azione, fantascienza, dramma familiare con tematiche Lgbt, comedy e romance tutto insieme e con lo sfondo di grandissima attrazione del metaverso, con protagonista una donna cinese americana interpretata da Michelle Yeoh che è la prima asiatica a vincere l'Oscar come miglior attrice.

Le altre star del film, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis, hanno portato a casa le statuette per il miglior attore non protagonista.

Il dominio di "Everything everywhere all at once" era stato previsto da settimane. Il film, che segue le avventure di Evelyn, proprietaria di una lavanderia a gettoni che viene improvvisamente chiamata a salvare una moltitudine di universi paralleli da una forza malvagia, aveva dominato tutti gli show di premiazione pre-Oscar.

L'opera di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ossia la Hollywood più indipendente, tornerà in sala in Svizzera da martedì, distribuito da I Wonder Pictures che vedendoci lunghissimo lo hanno preso in tempi non sospetti.

Tutti i premi

Film - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Daniel Kwan, Daniel Scheinert registi e produttori con Jonathan Wang

Attrice - MICHELLE YEOH perEverything Everywhere All at Once

Attore - BRENDAN FRASER per The Whale

Regia - DANIEL KWAN e DANIEL SCHEINERT per Everything Everywhere All at Once

Attrice non protagonista - JAMIE LEE CURTIS (Everything Everywhere All at Once)

Attore non protagonista - KE HUY QUAN (Everything Everywhere All at Once)

Film internazionale - NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE (GERMANIA) - Edward Berger

Documentario - NAVALNY — Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris

Film d'animazione - PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO - Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar e Alex Bulkley

Montaggio - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE - Paul Rogers

Fotografia - NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE — James Friend

Colonna sonora - NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE - Volker Bertelmann

Canzone originale - NAATU NAATU dal film RRR - musica di M.M. Keeravaani, testi di Chandrabose

Sonoro - TOP GUN: MAVERICK — Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor

Sceneggiatura non originale - WOMEN TALKING — Sarah Polley

Sceneggiatura originale - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE — Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Effetti speciali - AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA - Joe Letteri, Richard Baneham,Eric Saindon e Daniel Barrett

Scenografia - NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE - production design Christian M. Goldbeck, set decoration Ernestine Hipper -

Corto d'animazione - IL BAMBINO, LA TALPA, LA VOLPE E IL CAVALLO — Charlie Mackesy e Matthew Freud

Corto documentario - RAGHU IL PICCOLO ELEFANTE Kartiki Gonsalves e Guneet Monga

Costumi - BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER —Ruth E. Carter

Trucco e acconciatura - THE WHALE — Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley

Corto live action - AN IRISH GOODBYE — Tom Berkeley e Ross White

