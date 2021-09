Afghanistan, reportage da Mazar-i Sharif

Contenuto esterno

Mancano soldi e lavoro e l'economia è in profonda crisi nella terza città afghana, come testimoniano le lunghe code davanti ai bancomat. L'incertezza è totale ma alcuni abitanti sottolineano che per le strade, con l'arrivo dei talebani, c'è maggiore sicurezza. La testimonianza del collaboratore del Tg della Radiotelevisione svizzera RSI Filippo Rossi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 settembre 2021 - 21:51