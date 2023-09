Aereo svizzero atterra in Spagna senza bagagli a bordo

Nastri vuoti Keystone / James Ross

Amara sorpresa per i viaggiatori e viaggiatrici provenienti dallo scalo di Zurigo al loro arrivo a Bilbao. All’origine del disservizio problemi di organico a terra.

I passeggeri e le passeggere del volo Swiss atterrato sabato sera all’aeroporto di Bilbao hanno atteso invano per più di due ore le loro valigie. Alla fine sono stati informati che il loro bagaglio non era stato imbarcato per un inconveniente.

Un portavoce della compagnia elvetica ha confermato la notizia apparsa su alcuni media, attribuendo l’increscioso episodio a una carenza di personale a terra.

L'equipaggio ha ritardato il decollo in attesa che le operazioni di carico venissero svolte, ma a un certo punto ha dovuto decidersi a partire. In Spagna, infatti, c'erano altre persone che dovevano poter rientrare in Svizzera prima della chiusura dell'aeroporto per la notte.



Il pilota, stando al Blick, si era scusato per il ritardo alla partenza - dovuta, secondo quanto ha spiegato, a una mancanza di personale qualificato - ma non ha menzionato il fatto che i bagagli avevano dovuto essere abbandonati a Zurigo.

I passeggeri hanno anche sostenuto che nessun rappresentante della compagnia svizzera era presente in aeroporto a Bilbao e che hanno aspettato per un paio di ore davanti ai nastri trasportatori prima che alcuni funzionari di Iberia li avessero informati del fatto che l’aereo era atterrato senza valigie a bordo. "Le nostre vacanze sono rovinate", commenta una turista citata dal giornale svizzerotedesco.