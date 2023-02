Adesione Ucraina all'UE, finiti i primi colloqui tra i vertici

Contenuto esterno

Si è concluso oggi a Kiev il summit fra Ucraina e Unione europea. Dopo i colloqui fra la Commissione europea e il Governo ucraino, venerdì si sono tenuti gli incontri fra il presidente Zelensky e i presidenti della Commissione e del Consiglio europeo. Al centro delle discussioni le aspirazioni di Kiev di entrare a far parte dell'Unione europea. Ursula von der Leyen ha riconosciuto gli sforzi considerevoli del Paese per raggiungere gli standard richiesti per entrare a far parte dell'Unione, in particolare sul fronte della lotta alla corruzione. I leader europei hanno poi aperto le discussioni a nuovi aiuti finanziari, energetici e militari, escludendo tuttavia una procedura di adesione accelerata. Il presidente del Consiglio Charles Michel ha da parte sua ribadito in conferenza stampa il sostegno al Paese affermando che "il futuro dell'Ucraina è nell'Unione europea. Il vostro destino è il nostro destino ed è per questo che siamo qui, per stare al vostro fianco".

tvsvizzera.it/mrj

