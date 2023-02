Contenuto esterno

Addio al Boeing 747: martedì è stato consegnato l'ultimo velivolo e da oggi non verrà più prodotto. Un gigante dei cieli che ha cambiato il modo di volare di milioni di persone e che ora verrà sostituito da una nuova generazione di aerei. In 55 anni, in tutto il mondo ne sono stati venduti 1'570. L'arrivo di questo gigante nei cieli ha segnato anche la nascita del turismo di massa, poiché ha permesso di viaggiare per lunghe tratte a prezzi accessibili, in maniera efficiente e con molti passeggeri e passeggere a bordo. Oggi però è diventato troppo grande e troppo costoso e le compagnie aeree puntano ormai sui velivoli di nuova generazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 febbraio 2023 - 14:00

tvsvizzera.it/mrj