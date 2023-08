Acque di Fukushima in mare: per la Cina si tratta di una decisione "irresponsabile"

Contenuto esterno

Dopo la decisione del Giappone di filtrare e riversare in mare le acque della centrale nucleare di Fukushima, ci sono state numerose manifestazioni di piazza in Cina, che ha definito il via libera del Governo giapponese una decisione "irresponsabile". Tokyo dal canto suo critica non tanto le proteste, quanto gli appelli al boicottaggio e le migliaia di telefonate minacciose e di protesta arrivate dalla Cina. Chiamate che secondo le autorità giapponesi stanno paralizzando diverse imprese e autorità locali.

28 agosto 2023

