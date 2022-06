Accuse di vessazioni alla Tanzakademie di Zurigo

I presunti abusi avrebbero portato allievi e allieve a disagi, fino addirittura alla depressione. Keystone / Alessandro Della Bella

Accuse di umiliazioni verbali e violenza fisica alla Tanzakademie di Zurigo. Le accuse sono mosse da 13 ex allieve e allievi della prestigiosa scuola di ballo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 giugno 2022 - 17:12

tvsvizzera.it/MaMi

"Danzi come uno storpio". "Da come balli, sembri una merda che galleggia sull'acqua". "Non avrai mai successo."

Sono frasi come queste che allieve e allievi dell'accademia di danza della scuola superiore delle arti di Zurigo hanno dovuto sentire a ripetizione, ma si sarebbe arrivati anche a casi di violenza fisica. Lo rivela un'inchiesta condotta dalla giornalista Barbara Achermann per "Die Zeit" che ha sentito per 5 mesi 13 ex studentesse e studenti dell'Accademia.

Le umiliazioni e le degradazioni quotidiane, secondo il giornale, hanno portato le future ballerine e ballerini a soffrire di depressione, ansia, disturbi alimentari e pensieri suicidi.

