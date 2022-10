A rischio lo stabilimento di British American Tobacco a Boncourt

Verso la chiusura Keystone / Stefan Meyer

La multinazionale londinese del tabacco BAT si appresta a chiudere lo stabilimento di Boncourt, nel Canton Giura, dove lavorano 220 addetti e addette.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2022 - 21:10

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

I vertici della società hanno fatto sapere che intendono trasferire la produzione in altre sue fabbriche presenti in Europa.

British American Tobacco impiega in Svizzera circa 360 collaboratori e collaboratrici, in prevalenza nella sede principale e nello stabilimento di Boncourt (circa la metà sono frontalieri). Una quota minore del suo organico lavora negli uffici commerciali a Losanna.

A tale proposito la multinazionale ha informato le autorità cantonali in merito all'apertura di una procedura di consultazione di quattro settimane. In proposito il governo giurassiano, che ha espresso “sorpresa e disappunto” per la notizia che costituisce un “duro colpo” per il cantone, ha assicurato che difenderà gli interessi del Giura e dei dipendenti durante la fase di consultazione.

Lo stabilimento fondato nel 1814 dalla famiglia Burrus era passato a Rothmans International nel 1996. Tre anni dopo quest'ultima aveva concluso una fusione con BAT, che ne aveva fatto la sua principale sede elvetica. Vi si producono le Parisienne, seconda marca più venduta nel Paese. E proprio sull’”importanza storica” dell’azienda per il cantone ha insistito Delémont.

La British American Tobacco, quotata alla borsa di Londra, è una delle imprese leader a livello mondiale nella fabbricazione di sigarette. Il gruppo comprende vari marchi quali ad esempio Lucky Strike, Kent e Pall Mall.