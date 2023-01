A Gerusalemme un ragazzo palestinese spara su due passanti

Contenuto esterno

Non c'è pace in Medio Oriente: dopo l'attentato a una sinagoga a Gerusalemme di giovedì in cui sono morte sette persone, oggi un palestinese tredicenne ha ferito con colpi d'arma da fuoco due persone, un padre e suo figlio, nel quartiere Silwan della città vecchia (Gerusalemme Est).

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 gennaio 2023 - 18:41

Secondo fonti militari l'adolescente palestinese è stato ferito in modo grave dal fuoco di due civili israeliani armati. Queste azioni, da parte palestinese, costituiscono una risposta all'operazione effettuata da forze speciali dell'esercito a Jenin, nel nord della Cisgiordania, nel corso della quale sono morte nove persone (tra cui una donna anziana).

