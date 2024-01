A far scattare l'autovelox a Zurigo è stato un rapace

Il rapace immortalato dall'autovelox. Stadtpolizei Zürich

Un uccello non ha rispettato il limite di 30 km all'ora in una zona residenziale della città sulla Limmat ma, secondo quanto informa la polizia locale, eviterà la sanzione amministrativa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 gennaio 2024 - 22:34

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

A Zurigo i volatili non sembrano inclini a rispettare le norme del codice stradale. Lo testimonia l'incauto volatile che qualche giorno fa ha fatto scattare un autovelox: il dispositivo elettronico lo ha immortalato in flagrante mentre sfrecciava (evidentemente in aria) a 38 km/h su una strada nella quale vige il limite di 30 km/h.

Contenuto esterno Mit Vollgas ins Wochenende wie dieser Raubvogel kürzlich an der Herzogenmühlestrasse. An die Ornithologen unter euch: Sachdienliche Hinweise zum rasendschnellen Tier werden gerne entgegengenommen. pic.twitter.com/t6feDHOg5L — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) January 19, 2024

La polizia cittadina, dopo un breve consulto sulla pista investigativa più idonea da seguire, ha deciso di pubblicare su X (ex Twitter) la foto del rapace in azione, di cui non è ancora nota la specie.

L'invito trasmesso sul social media agli esperti di ornitologia è quello di fornire elementi utili per la sua identificazione. Da parte loro le forze dell'ordine, contravvenendo alla tradizione, hanno assicurato che l'uccello non sarà sanzionato per la sua condotta spericolata.