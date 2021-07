A Cuba continuano proteste e sparizioni

Contenuto esterno

Mentre continuano le proteste a Cuba contro il governo, non accenna a placarsi nemmeno la repressione da parte dello Stato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 luglio 2021 - 21:13

Ad oggi sarebbero decine di migliaia i manifestanti arrestati in tutta l’isola. Tra essi ci sono anche molti dei cosiddetti “desaparecidos di Cuba”. Persone portate via con la forza dalla polizia e di cui non si hanno più notizie. Tra questi anche Iris Mariño, un'importante attrice e artista che manca da casa dall'11 luglio. Mattia Pacella ne ha parlato con Naya Dede-mailan, una sua amica, anche lei attrice cubana, che da oltre 18 anni vive in Ticino.

