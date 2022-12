A Campione d'Italia sovvenzioni svizzere per errore

La gioventù di Campione d'Italia non può più contare sul sostegno dell'Ufficio federale dello sport. © Keystone / Ti-press / Pablo Gianinazzi

L'Ufficio federale dello sport ha versato soldi per anni alla polisportiva dell'enclave italiana, scordandosi che non si trova in territorio svizzero.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 dicembre 2022 - 10:40

tvsvizzera.it/mar

A rivelare mercoledì la curiosa notizia è il giornale svizzero tedesco BlickLink esterno, dopo che un altro quotidiano – il Schaffhauser Nachrichten - aveva indagato sulle sovvenzioni corrisposte dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO) all'enclave tedesca di Büsingen, nel Canton Sciaffusa.

Tra il 2016 e il 2020, l'Associazione Polisportiva Campionese ha ricevuto dall'UFSPO 14'222 franchi, a titolo di contributi versati nel quadro di Gioventù e Sport, lo strumento della Confederazione per promuovere l'attività sportiva tra la gioventù. Le società sportive di Büsingen hanno invece incassato complessivamente circa 60'000 franchi.

Il problema? Campione d'Italia e Büsingen non si trovano in Svizzera e non avrebbero avuto diritto ai sussidi. I due comuni hanno però anche un codice postale svizzero (oltre che quelli italiano e tedesco) e i funzionari federali – forse un po' debolucci in geografia – non si sono accorti subito dell'errore.

Una volta scoperta la svista, i pagamenti sono stati interrotti. "Nell'agosto 2020, l'Associazione Polisportiva Campionese è stata esclusa dal programma Gioventù e Sport", dichiara al Blick Christoph Lauener, responsabile della comunicazione dell'UFSPO.

Le società non dovranno rimborsare quanto percepito, anche perché da parte dei due Comuni non c'è stata nessuna volontà di imbrogliare. Anzi, per quanto concerne Büsingen sono state le autorità cantonali di Sciaffusa a spiegare alle associazioni sportive come ottenere i fondi dell'UFSPO. "Molti abitanti di Sciaffusa sono membri dei club sportivi di Büsingen e per questo motivo la decisione dell'UFSPO [di non versare più sussidi] è solo parzialmente comprensibile", scrive il Blick riportando la presa di posizione del Cantone Sciaffusa.

Da rilevare inoltre che sia la squadra di calcio di Campione che quella di Büsingen militano nel campionato svizzero.